Надаль: моя мечта — выйти на корт и почувствовать, что могу играть турниры

22-кратный обладатель турниров «‎Большого шлема»‎ Рафаэль Надаль рассказал о планах на возвращение, а также поделился мнением о выступлениях Карлоса Алькараса.

«Я думаю, что это будет мой последний год. Я в этом убеждён. Но в то же время на данном этапе, в конце сентября, я не знаю, что может произойти. Если я чувствую себя конкурентоспособным и мне нравится то, что я делаю, зачем мне себя ограничивать, я не могу сказать на 100%. Я не могу сказать на 100%, каким будет мой последний год. Я думаю, что это будет мой последний год. Что будет? Я тоже не могу сказать точно, потому что всегда может что-то случиться, и я не хочу сказать что-то на 100%, а потом мне скажут: ты сказал то-то и то-то. Но, если бы я мог поспорить, я бы сказал, что это мой последний год.

Сейчас у меня в голове то, что я должен тренироваться и выходить на конкурентоспособный уровень, чтобы иметь возможность играть в туре. Это моя мечта на данный момент — выйти на теннисный корт и почувствовать, что я могу играть на соревнованиях. Это первая цель. А дальше — неизвестно. В конце концов, я всё понимаю. Если это всё, для чего я там нахожусь, — выходить на корт и чувствовать, что я выхожу только для того, чтобы быть минимально конкурентоспособным, не устраивать беспорядков и так далее, то я не буду много играть. Я буду участвовать в тех немногих турнирах, с которыми мне хочется попрощаться. Другое дело, если я почувствую себя достаточно сильным, чтобы стремиться к тому, что меня действительно волнует, тогда подход будет другим. Но сейчас я не могу этого знать. У меня открыты разные варианты, и в зависимости от того, как я себя чувствую, я буду применять тот или иной.

Есть также вероятность того, что я не успею восстановиться и больше не буду играть. Я надеюсь, что этого не произойдёт, но надо быть реалистом, осознавать, в каких трудностях сегодня находишься, и жить естественно. Я всегда помню, что играю уже много лет и что со мной произошло много хорошего. Теперь настало другое время, без лишних разочарований.

Я думаю, что Карлос не очень удивляет тем, на что он способен. Ещё недавно он был номером один в мире. И, хотя он очень молод, сейчас практически единственный соперник для него, которого я вижу, — это Джокович. Он на ступень выше остальных. Я чувствую со стороны, что, когда он играет, матчи обычно зависят от него на 90%. В этом смысле я не думаю, что удивлён тем, что произошло на Уимблдоне, и то, что это не стало неожиданностью, говорит о том, насколько хорош Карлос, и в этом случае всё говорит об уровне, на котором он находится. Реальность такова, что это фантастическая новость для спорта и тенниса — иметь такого человека в туре, и, кроме того, у него впереди много времени»‎, — рассказал Рафаэль Надаль в интервью AS.