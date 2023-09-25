Елена Рыбакина объяснила снятие с турнира в Токио, упомянув свои разногласия с WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала своё решение сняться с турнира категории WTA-500 в Токио (Япония).

«Как игрок я хочу оставлять на корте всю себя, но в данный момент моё тело не готово к этому. Я решила прислушаться к своему организму, поэтому снялась с турнира. Я люблю Японию, здесь такие уникальные фанаты, поэтому такое решение далось мне нелегко.

Что касается проблем с WTA – это ещё одна тема, по которой у меня есть сомнения, я буду чётко выражать их в будущем.

Спасибо болельщикам за поддержку, я это очень ценю!» — написала Рыбакина в своих социальных сетях.

Напомним, ещё до снятия с турнира Рыбакина высказала своё недовольство тем, что, будучи третьей сеяной, она не получила права пропустить первый раунд соревнований, в отличие от обладательниц «performance bye».