Из совместного аккаунта Циципаса и Бадосы пропали все фотографии

Из общего аккаунта двукратного финалиста турниров «Большого шлема», пятой ракетки мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и бывшей второй ракетки мира у женщин испанки Паулы Бадосы в социальных сетях пропали все их фотографии.
Напомним, аккаунт пары называется «Цицидоса». Они создали его практически сразу после того, как раскрыли, что состоят в романтических отношениях. В его рамках они часто выкладывали совместные фото.
Циципас неудачно выступил на заключительном ТБШ в сезоне, US Open — 2023. В матче второго круга соревнований его соперником был швейцарец Доминик Штрикер (128-я ракетка мира). Циципас потерпел поражение в пяти сетах — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6. Бадоса же и вовсе снялась с US Open до начала соревнований, так как не успела восстановиться после травмы, по той же причине испанка досрочно завершила сезон.
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