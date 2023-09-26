Зверев обыграл Сафиуллина и взял титул в Чэнду

10-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев обыграл россиянина Романа Сафиуллина в финале турнира в китайском Чэнду и завоевал титул. Это 21-й титул Александра в одиночном разряде.
Матч продолжался 2 часа 59 минут и завершился победой немца со счёт 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3. По эйсам Александр Зверев также оказался сильнее — 10:8. Одну двойную ошибку совершил немецкий теннисист, у Сафиуллина — четыре двойные ошибки.
Это была вторая личная встреча двух теннисистов и в очном противостоянии Зверев теперь ведёт со счётом 2:0. После этой победы у Зверева 21 завоёванный титул на турнирах ATP. Призовой фонд китайского турнира составляет $ 1,152,805.
До соревнований в Чэнду немец последний раз выгрывал титул 30 июля 2023 года в Гамбурге (Германия).
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