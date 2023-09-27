Чесноков: Хачанов обретает свой лучший теннис! Титул придаст ему уверенности в своих силах

Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков прокомментировал победу Карена Хачанова на турнире ATP-250 в Чжухае (Китай).

«У Хачанова была непростая травма, после неё он долго восстановился. Он провалил US Open, поэтому я не понимал, как он сыграет в Китае. Сразу же после возвращения выиграть титул — это дорогого стоит! Уверен, что эта победа придаст ему уверенности в своих силах и правильный настрой на следующие турниры.

По этой неделе можно сказать, что Карен готов к большим соревнованиям. Сегодня почти всё уже было понятно после первого сета. Хачанов задавил японца своей агрессивной игрой. Он начинает обретать свой лучший теннис!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.