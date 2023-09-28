Вера Звонарёва — Онс Жабер: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Нинбо

Сегодня, 28 сентября, российская теннисистка Вера Звонарёва (526-я в рейтинге WTA) встретится с седьмой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер в матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 12:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вера Звонарёва — Онс Жабер в четвертьфинале турнира в Китае.

Напомним, по личным встречам Онс Жабер ведёт 2-1. Звонарёва выиграла у тунисской спортсменки в первом матче на старте Australian Open — 2015 (6:2, 6:3), после чего Жабер победила на грунте Бухареста-2018 в двух сетах и на харде в Дубае-2022 в упорной борьбе (6:2, 2:6, 7:5).