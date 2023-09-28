Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вера Звонарёва — Онс Жабер: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Нинбо

Вера Звонарёва — Онс Жабер: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Нинбо
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, российская теннисистка Вера Звонарёва (526-я в рейтинге WTA) встретится с седьмой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер в матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 12:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вера Звонарёва — Онс Жабер в четвертьфинале турнира в Китае.

Нинбо. 1/4 финала
28 сентября 2023, четверг. 12:15 МСК
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
1-й сет
1 2 3
         
         
Вера Звонарёва
526
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва

Напомним, по личным встречам Онс Жабер ведёт 2-1. Звонарёва выиграла у тунисской спортсменки в первом матче на старте Australian Open — 2015 (6:2, 6:3), после чего Жабер победила на грунте Бухареста-2018 в двух сетах и на харде в Дубае-2022 в упорной борьбе (6:2, 2:6, 7:5).

Материалы по теме
10 топ-матчей четверга: Звонарёва, Касаткина, 2DROTS, КХЛ и «Атлетико»
10 топ-матчей четверга: Звонарёва, Касаткина, 2DROTS, КХЛ и «Атлетико»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android