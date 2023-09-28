Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вера Звонарёва проиграла Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA-250 в Нинбо

Вера Звонарёва проиграла Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA-250 в Нинбо
Комментарии

В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай) российская теннисистка Вера Звонарёва (526-я в рейтинге WTA) проиграла седьмой ракетке мира представительнице Туниса Онс Жабер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:1 в пользу тунисской теннисистки.

Матч продлился 2 часа 36 минут. Жабер в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Звонарёвой девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В полуфинале соревнований в Китае Онс Жабер сыграет с победительницей противостояния Катержина Синякова (Чехия) — Надия Подороска (Аргентина). Хардовый турнир в Нинбо завершится 30 сентября.

Нинбо. 1/4 финала
28 сентября 2023, четверг. 12:15 МСК
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 1
         
Вера Звонарёва
526
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android