Вера Звонарёва проиграла Онс Жабер в четвертьфинале турнира WTA-250 в Нинбо
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай) российская теннисистка Вера Звонарёва (526-я в рейтинге WTA) проиграла седьмой ракетке мира представительнице Туниса Онс Жабер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:1 в пользу тунисской теннисистки.
Матч продлился 2 часа 36 минут. Жабер в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Звонарёвой девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В полуфинале соревнований в Китае Онс Жабер сыграет с победительницей противостояния Катержина Синякова (Чехия) — Надия Подороска (Аргентина). Хардовый турнир в Нинбо завершится 30 сентября.
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