Качмазов прокомментировал победу над Муте в первом круге турнира в Астане

Российский теннисист Алибек Качмазов (315-я ракетка мира) прокомментировал победу в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Астане над французским теннисистом Корентеном Муте (119-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

«У меня было восемь матчболов, по-моему. Я не смотрел, но их было много. Парочку из них я по своей глупости, а где-то из-за нервов не реализовал. Была ещё парочка нереальных розыгрышей. Стоит, так скажем, респектануть ему за то, как он справился.

Я более-менее понимал, как с ним играть, что делать. В принципе, до счёта 6:3, 5:2 я всё делал чётко, грамотно, но, конечно, куда без нервов? Где-то он хорошо сыграл, где-то я допустил парочку простых ошибок, он воспользовался этим, вернулся в игру. Я не скиснул, продолжил играть на важном счёте в конце второго сета, не дрогнул, продолжил бороться. Очень этому рад», — передаёт слова Качмазова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.