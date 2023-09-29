Ольховский: Медведев превосходил Пола во всех компонентах

Двухкратный обладатель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал встречу Даниила Медведева с американцем Томми Полом.

«Такой крупный счёт немного удивляет, но по игре Медведев превосходил Пола во всех компонентах, американец вообще не знал, что делать. Пол пытался рисковать, но делал много ошибок. Медведев провёл матч на высочайшем уровне.

Матч с де Минором далее? Для меня Даниил, конечно, фаворит. По уровню игры на сегодняшний день он просто лучше», — сказал Ольховский «‎РБ-Спорт»‎.

Напомним, Даниил Медведев разгромил Томми Пола со счётом 6:2, 6:1 в рамках первого круга турнира в Пекине.

Во втором круге Медведев сразится с представителем Австралии Алексом де Минором, с которым россиянин играл 5 сентября в 1/8 финала US Open. Тогда встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу Медведева.