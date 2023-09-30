Вероника Кудерметова в Токио сыграла самый продолжительный матч в карьере

19-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова провела самый продолжительный матч в карьере. Это произошло на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония).

Напомним, Кудерметова вышла в финал соревнований. В полуфинальном поединке Кудерметова (8) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2021, бывшую 11-ю ракетку мира, соотечественницу Анастасию Павлюченкову. Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 28 минут.

До этого момента рекорд Кудерметовой составлял 3 часа и 14 минут. Причём интересно, что он также был установлен на турнире в Токио: в матче с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей в сентябре 2022 года. Тогда теннисистки боролись за выход в полуфинал, Кудерметова одержала победу.