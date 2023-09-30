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Видеообзор победы Кудерметовой над Павлюченковой в полуфинале турнира в Пекине

Видеообзор победы Кудерметовой над Павлюченковой в полуфинале турнира в Пекине
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19-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в финал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), призовой фонд которого составил $ 780 637. Отметим, что для Кудерметовой этот финал станет седьмым в карьере на уровне WTA и вторым в сезоне.

В полуфинальном поединке Кудерметова (8) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2021, бывшую 11-ю ракетку мира, соотечественницу Анастасию Павлюченкову.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

За первый титул в этом сезоне и второй в карьере на уровне WTA Кудерметова сразится с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 4) — Джессика Пегула (США, 2).

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