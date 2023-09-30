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Онс Жабер обыграла Диану Шнайдер и выиграла турнир в Нинбо

Онс Жабер обыграла Диану Шнайдер и выиграла турнир в Нинбо
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Сегодня, 30 сентября, состоялся матч в рамках финала турнира WTA-250 в Нинбо (Китай) между россиянкой Дианой Шнайдер (85-я ракетка мира) и представителем Туниса Онс Жабер (7-я ракетка мира). Жабер одержала победу и стала победителем турнира WTA-250 в Нинбо.

Жабер оказалась сильнее Шнайдер со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 18 минут. За это время Жабер сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 9 заработанных брейк-пойнтов. Шнайдер, в свою очередь, не смогла реализовать ни одного из трёх брейк-пойнтов.

Напомним, ранее на своём пути к финалу турнира Диана Шнайдер сначала оказалась сильнее представительницы Чехии Петры Квитовой в четвертьфинале, а затем уверенно обыграла чешку Линду Фрухвиртову в полуфинале турнира. В свою очередь, Онс Жабер сначала прошла российскую спортсменку Веру Звонарёву, а затем обыграла представительницу Аргентины Надию Подороску.

Нинбо. Финал
30 сентября 2023, суббота. 10:10 МСК
Онс Жабер
7
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Диана Шнайдер
85
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
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