Соболенко: помню, как меня называли «дочерью Китая», а две женщины дрались за мою повязку

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась воспоминаниями от общения с теннисными фанатами из Китая.

«Я помню, как меня называли «дочерью Китая». Это было действительно круто. Мне нравилось.

Помню, как две женщины дрались за мою повязку. А я просто думала: «Ребят, перестаньте, в следующий раз я принесу вам ещё одну, пожалуйста, не ссоритесь. Это был самый смешной и запоминающийся момент», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Напомним, Соболенко приехала на турнир WTA-1000 в Пекине (Китай), где возглавила посев соревнований. В первом круге она сразится с чемпионкой Australian Open — 2020, американкой Софьей Кенин. Арина сыграет впервые с проигранного финала US Open — 2023.