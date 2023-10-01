Янчук: Звонарёва подает отличный пример молодому поколению, в парах она играет прекрасно

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу 39-летней российской теннисистки Веры Звонарёвой на турнире WTA-250 в Нинбо (Китай) в парном разряде. Напомним, в дуэте с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд Звонарёва обыграла китаянок Го Ханьюй и Цзян Синьюй со счётом 4:6, 6:3, 10:5.

«Здорово, что Вера продолжает побеждать в парах. В одиночном разряде ей сейчас тяжеловато, но так как там она играла на высочайшем уровне, то и в парах она играет просто прекрасно. Приятно, что она остаётся в туре, продолжает играть, бороться и радовать нас своими результатами. Звонарева подаёт отличный пример молодому поколению», — приводит слова Янчука ТАСС.

Титул, выигранный в Нинбо, стал для Веры Звонарёвой 14-м, завоёванным в парном разряде, в её карьере.