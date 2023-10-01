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Барбора Крейчикова — Мирра Андреева: текстовая трансляция первого круга турнира в Пекине

Барбора Крейчикова — Мирра Андреева: текстовая трансляция первого круга турнира в Пекине
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Сегодня, 1 октября, российская теннисистка Мирра Андреева проведёт свой первый матч в основной сетке турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Соперницей спортсменки, пробившейся в основу через квалификацию, будет 11-я ракетка мира из Чехии Барбора Крейчикова. Матч поставлен последним, пятым запуском на втором корте турнира и начнётся приблизительно в 14:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Барборы Крейчиковой за выход во второй круг турнира в Пекине.

Ранее у спортсменок была одна личная встреча — в текущем сезоне во втором круге Уимблдона. Тогда победу одержала Мирра Андреева, которая уверенно забрала первый сет матча, а во второй партии при счёте 0:4 Крейчикова отказалась от продолжения борьбы.

Пекин (ж). 1-й круг
01 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		0
6 		1
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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