«Приятная компания». Медведев показал фото с Рыбакиной и Руудом с вечеринки в Пекине

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях фото с вечеринки игроков турниров в Пекине (Китай). Вместе с Медведевым на фото попали чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина, трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» норвежец Каспер Рууд и 23-я ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь.

«Приятная компания в Пекине», — подписал фото Медведев.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Напомним, ранее Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине. В четвертьфинальном матче Медведев (2) со счётом 6:4, 3:6, 6:1 обыграл француза Уго Умбера. После данной победы Медведев достиг уникального достижения — он дошёл до полуфиналов всех хардовых турниров категории АТР-500 и выше, существующих в туре.