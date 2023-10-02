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Видеообзор волевой победы Дарьи Касаткиной на старте турнира в Пекине

Видеообзор волевой победы Дарьи Касаткиной на старте турнира в Пекине
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13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина с трудом вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который продлится до 8 октября.

В стартовом матче 26-летняя Касаткина (11) одержала волевую победу над представительницей Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф (50-й номер рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (10:8) в пользу россиянки. Матч продлился 2 часа 50 минут.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В следующем раунде соревнований Касаткина сыграет с 37-й ракеткой мира, представительницей Китая Синьюй Ван, которая в первом круге обыграла россиянку Веру Звонарёву.

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