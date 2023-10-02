Наоми Осака поделилась свежими фотографиями

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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях свежие фото вне корта.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой. Наоми родила девочку, которую назвали Шей. О беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

В 2023 году японка не принимала участия в соревнованиях. 25-летняя Осака провалила последний в прошлом сезоне турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат США. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для титулованной японки это поражение стало четвёртым подряд.

Ранее стало известно, что именитый бельгийский специалист Вим Фиссетт вернулся в тренерский штаб Осаки, при этом некрасиво разорвав контракт с китаянкой Чжэн Циньвэнь.