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Адриан Маннарино назвал лучшего российского теннисиста, с которым играл

Адриан Маннарино назвал лучшего российского теннисиста, с которым играл
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Французский теннисист Адриан Маннарино высказался об уровне российских теннисистов.

«Я играл со многими русскими: с Сафиным, Южным, также с Давыденко. Но это было так давно. Даже не помню, хотя Николай был невероятным игроком. Правда, когда я играл против него, он как раз заканчивал карьеру, так что это был точно не тот Давыденко, что брал «Мастерсы» и крупные турниры.

Знаете, новое поколение просто великолепно: Даниил, Андрей, Карен. Здорово, насколько часто Россия даёт теннису так много отличных игроков. Я провёл в туре достаточно времени и могу сказать, что с этими парнями приятно находиться рядом и играть против них. Медведев – великолепен. Он, конечно, не тот игрок, кто впечатляет или удивляет теннисом, но быть по ту сторону от сетки от Медведева – это просто ночной кошмар. Это всегда долгие ралли. Даже если ему проигрываю, я в любом случае получаю удовольствие на корте – мне просто весело с ним играть», — сказал Маннарино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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