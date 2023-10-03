Маннарино: топ-игроки сейчас не настолько хороши, как теннисисты «Большой тройки»

Французский теннисист Адриан Маннарино выразил мнение, что топ-игроки сейчас демонстрируют более низкий уровень, чем теннисисты «Большой тройки», а именно швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

«После ухода «Большой тройки» всё определённо будет по-другому. Знаете, мы сейчас в середине переходного периода: Федерер уже не играет, Надаль не появляется на корте долгое время. Надеюсь, он ещё вернётся. Но мы сейчас не так сильны, как должны быть. Возможно, и я просто стал лучше, чем был тогда: в прошлом я чувствовал, что не могу добраться до 1/16 финала или четвертьфинала «Мастерса», а в последние два года понимаю, что возможностей для этого больше, чем прежде. Думаю, претендентов на что-то крупное стало больше: большинство теннисистов играет хорошо, но топ-игроки, возможно, не настолько, как должны. И за этим наблюдать даже интереснее: любой может добраться до решающих раундов крупных турниров. И это также увлекательнее для фанатов – ты видишь новых игроков и это круто», — сказал Маннарино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.