Соболенко — о предстоящем матче с Паолини: очень рада, что есть возможность отомстить

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, за счёт чего смогла обыграть британку Кэйти Бултер в матче второго круга Открытого чемпионата Китая — 2023, а также поделилась ожиданиями от встречи с представительницей Италии Ясмине Паолини в третьем круге соревнований.

«В ключевые моменты я играла немного лучше соперницы. Думаю, дело в последних геймах в каждом сете. Имею в виду, у неё была возможность. Я очень рада, что она этим не воспользовалась, а я продолжала бороться.

Что касается матча с Паолини, в прошлом году в Индиан-Уэллсе я была не в лучшей форме, когда мы встречались. Очень рада, что у меня есть возможность отомстить», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.