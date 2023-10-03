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Жабер высказалась о новом правиле получения perfomance bye, поддержав Рыбакину

Жабер высказалась о новом правиле получения perfomance bye, поддержав Рыбакину
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Седьмая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала введение нового правила получения perfomance bye на турнирах WTA и поддержала точку зрения Елены Рыбакиной по этому вопросу.

«Правила очень запутанные. Я бы хотела получить performance bye за турнир в Нинбо. Если на турнире WTA 1000 можно давать performance bye за турнир WTA 500, то можно и за WTA 250.

Я считаю, что календарь должен быть лучше. Нельзя играть в Мексике, потом в Токио, а потом лететь из Токио сюда. Если будут performance bye, то, возможно, стоит оставить и обычные bye и лучше объяснить правила? По-моему, нам ничего не объяснили. Я думала, что мне дадут bye за Нинбо, но не дали. Это обидно.

Я понимаю точку зрения Елены Рыбакиной и надеюсь, что мы с WTA сможем найти решение и больше не допускать подобного. Обязательно нужно раз и навсегда прояснить правила», — сказал Жабер.

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