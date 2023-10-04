Тарпищев прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой от Мирры Андреевой

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о матче между российскими теннисистками Анастасией Павлюченковой (62-е место в рейтинге WTA) и Миррой Андреевой (60-е место в рейтинге WTA) в рамках второго круга турнира серии WTA-1000 в Пекине. Матч двух россиянок завершился победой Андреевой со счётом 6:2, 6:1.

«‎Такое поражение Павлюченковой объясняется тем, что у нее был мандраж. У женщин такое часто бывает. Когда против тебя играют свои и младшие — почти всегда мандраж и волнение. Ничего страшного в этом поражении нет, а Андреева молодец»‎, — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

В следующем раунде 16-летняя Мирра Андреева сыграет с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан).