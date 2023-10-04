Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой от Мирры Андреевой

Тарпищев прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой от Мирры Андреевой
Комментарии

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о матче между российскими теннисистками Анастасией Павлюченковой (62-е место в рейтинге WTA) и Миррой Андреевой (60-е место в рейтинге WTA) в рамках второго круга турнира серии WTA-1000 в Пекине. Матч двух россиянок завершился победой Андреевой со счётом 6:2, 6:1.

«‎Такое поражение Павлюченковой объясняется тем, что у нее был мандраж. У женщин такое часто бывает. Когда против тебя играют свои и младшие — почти всегда мандраж и волнение. Ничего страшного в этом поражении нет, а Андреева молодец»‎, — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

В следующем раунде 16-летняя Мирра Андреева сыграет с пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Материалы по теме
Тарпищев: победа Медведева — не сенсация. Он и должен как минимум до четвертьфинала дойти
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android