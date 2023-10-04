Элина Свитолина опубликовала новое эффектное фото

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях эффектную фотографию.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

«Будь собой – делай это сам», — подписала фото Свитолина.

На прошедшем Открытом чемпионате США – 2023 Свитолина дошла до третьего круга соревнований, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле. Гаэль же не смог преодолеть второй раунд, проиграв чемпиону Олимпиады-2020 в миксте, восьмой ракетке мира, россиянину Андрею Рублёву со счётом 4:6, 3:6, 6:3, 1:6.

Ранее Свитолина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). На данный момент неизвестно, будет ли Элина ещё играть в текущем сезоне.