Арина Соболенко: раньше никто толком не объяснял мне все тактические варианты на матчи

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие изменения помогли ей добиться прогресса в текущих результатах.

«Раньше я старалась бить по мячу как можно сильнее с форхенда. Никто только не объяснял мне все тактические варианты, которые я могу применять в матчах. Конечно, я знаю и понимаю, что, когда сильно наношу свои удары, большинству моих соперниц приходится их блокировать, но при этом я допускаю слишком много невынужденных ошибок. Это меня всегда расстраивало. Всё изменилось, когда мне порекомендовали добавлять вращения в удары, следить за изменениями высоты мяча в определённые момент. Я много работала над этим, и приятно видеть результаты сейчас», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.