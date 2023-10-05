Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор поражения Вероники Кудерметовой от Кори Гауфф на турнире в Пекине

Видеообзор поражения Вероники Кудерметовой от Кори Гауфф на турнире в Пекине
Комментарии

16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который продлится до 8 октября.

В матче третьего круга Кудерметова (16) проиграла чемпионке US Open – 2023, третьей ракетке мира представительнице США Кори Гауфф (3). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу американской спортсменки. Продолжительность напряжённого поединка составила 1 час 47 минут.

«Чемпионат» рекомендует видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

Отметим, что на прошлой неделе Кудерметова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Токио (Япония). В финале она обыграла американку Джессику Пегулу.

Материалы по теме
Кудерметова проиграла новой чемпионке US Open Гауфф. Оборвалась серия побед россиянки
Кудерметова проиграла новой чемпионке US Open Гауфф. Оборвалась серия побед россиянки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android