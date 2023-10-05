Видеообзор поражения Вероники Кудерметовой от Кори Гауфф на турнире в Пекине

16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который продлится до 8 октября.

В матче третьего круга Кудерметова (16) проиграла чемпионке US Open – 2023, третьей ракетке мира представительнице США Кори Гауфф (3). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу американской спортсменки. Продолжительность напряжённого поединка составила 1 час 47 минут.

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Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

Отметим, что на прошлой неделе Кудерметова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Токио (Япония). В финале она обыграла американку Джессику Пегулу.