Пекин-2023, женщины: расписание матчей 6 октября

Сегодня, 6 октября, пройдёт очередной игровой день на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), теннисистки проведут матчи четвертьфинального раунда соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. WTA, турнир в Пекине. Расписание матчей 6 октября

Каролин Гарсия (Франция, 9) – Ига Свёнтек (Польша, 2) – начало матча в 7:30 мск.

Мария Саккари (Греция, 6) – Кори Гауфф (США, 3) – начало матча в 9:30 мск.

Елена Остапенко (Латвия, 13) – Людмила Самсонова (Россия) – начало матча в 11:00 мск.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – начало матча в 14:30 мск.

Женский турнир в Пекине продлится до 8 октября. Его действующей чемпионкой является четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака. Этот титул Осака завоевала ещё в 2019 году, после этого Пекин турнир WTA не принимал.