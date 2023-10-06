Сафиуллин — Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Шанхае
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Сегодня, 6 октября, 50-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с десятой ракеткой мира представителем Германии Александром Зверевым в матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин — Александр Зверев во втором круге турнира в Шанхае.
Шанхай. 2-й круг
06 октября 2023, пятница. 15:00 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
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Александр Зверев
А. Зверев
Напомним, Сафиуллин и Зверев дважды встречались на корте. Оба раза победу одерживал немецкий спортсмен. Зверев выиграл в трёх сетах с двумя тай-брейками во втором круге «Ролан Гаррос» в 2021 году, а в сентябре 2023 года одержал тяжёлую победу в финале Чэнду — 6:7 (2), 7:6 (5), 6:3.
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