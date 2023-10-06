Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира в Шанхае
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Российский теннисист, 50-я ракетка мира, Роман Сафиуллин разгромно победил немца Александра Зверева (10-е место в рейтинге АТР) в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай).
Матч завершился за 1 час 15 минут победой Сафиуллина в двух сетах — 6:3, 6:1. Оба теннисиста совершили по семь подач навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Зверев не реализовал свой единственный брейк-пойнт, а у Романа четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Таким образом, Роман Сафиуллин смог взять реванш за поражение против Зверева в финале турнира в Чэнду десять дней назад.
В следующем раунде российскому теннисисту будет противостоять 20-летний американец Бен Шелтон (20-е место в рейтинге АТР).
Шанхай. 2-й круг
06 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
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Александр Зверев
А. Зверев
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