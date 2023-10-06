Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира в Шанхае

Российский теннисист, 50-я ракетка мира, Роман Сафиуллин разгромно победил немца Александра Зверева (10-е место в рейтинге АТР) в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай).

Матч завершился за 1 час 15 минут победой Сафиуллина в двух сетах — 6:3, 6:1. Оба теннисиста совершили по семь подач навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Зверев не реализовал свой единственный брейк-пойнт, а у Романа четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Таким образом, Роман Сафиуллин смог взять реванш за поражение против Зверева в финале турнира в Чэнду десять дней назад.

В следующем раунде российскому теннисисту будет противостоять 20-летний американец Бен Шелтон (20-е место в рейтинге АТР).