Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира в Шанхае

Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист, 50-я ракетка мира, Роман Сафиуллин разгромно победил немца Александра Зверева (10-е место в рейтинге АТР) в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай).

Матч завершился за 1 час 15 минут победой Сафиуллина в двух сетах — 6:3, 6:1. Оба теннисиста совершили по семь подач навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Зверев не реализовал свой единственный брейк-пойнт, а у Романа четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Таким образом, Роман Сафиуллин смог взять реванш за поражение против Зверева в финале турнира в Чэнду десять дней назад.

В следующем раунде российскому теннисисту будет противостоять 20-летний американец Бен Шелтон (20-е место в рейтинге АТР).

Шанхай. 2-й круг
06 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Материалы по теме
Сафиуллин сенсационно разгромил Зверева на «Мастерсе». Роман отомстил за неудачу в финале
Сафиуллин сенсационно разгромил Зверева на «Мастерсе». Роман отомстил за неудачу в финале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android