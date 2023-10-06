Пекин-2023, женщины: результаты матчей 6 октября и турнирная сетка

В Пекине (Китай) продолжается турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, состоявшихся 6 октября.

Теннис. WTA, турнир в Пекине. Результаты матчей 6 октября

Каролин Гарсия (Франция, 9) – Ига Свёнтек (Польша, 2) – 7:6 (10:8), 6:7 (5:7), 1:6.

Мария Саккари (Греция, 6) – Кори Гауфф (США, 3) – 2:6, 4:6.

Елена Остапенко (Латвия, 13) – Людмила Самсонова (Россия) – 3:6, 2:6.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – 5:7, 2:6.

Также «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с турнирной сеткой Пекина.

Турнир WTA-1000 в Пекине проходит с 30 сентября по 8 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,127,389. Это первый розыгрыш турнира в Пекине с 2019 года. Тогда победительницей турнира стала японка Наоми Осака.