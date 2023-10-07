Тарпищев: Самсонова может быть в мировой первой пятёрке. У неё большой потенциал

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил уровень игры и потенциал российской теннисистки, 22-й ракетки мира Людмилы Самсоновой.

«Самсонова может быть в мировой первой пятёрке — я это всегда подчёркивал. У неё большой потенциал. Есть игра, есть хорошая моральная подготовка — вспомним Кубок Федерации, когда она обыграла Бенчич. Любая из возможных её следующих соперниц на турнире ей по силам», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, вчера, 6 октября, Людмила Самсонова одержала уверенную победу в матче четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в двух сетах обыграла 17-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко. За выход в финал россиянка поборется с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.