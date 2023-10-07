16-летняя Корнеева вышла в финал квалификации турнира в Гонконге, взяв сет со счётом 6:0

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала разгромную победу на старте квалификации турнира категории WTA-250 в Гонконге.

В стартовом матче квалификации посеянная под первым номером Корнеева со счётом 7:5, 6:0 обыграла 420-ю ракетку мира 24-летнюю соотечественницу Амину Аншбу. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 29 минут. Корнеева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Аншбы один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в основную сетку турнира в Гонконге Корнеева сразится с 32-летней представительницей Швейцарии Конни Перрин (7), которая занимает 352-ю строчку в рейтинге WTA.