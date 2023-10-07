Чесноков: Медведев не закончит сезон первой ракеткой мира — там останется Джокович

Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков рассказал, сможет ли Даниил Медведев закончить сезон в статусе первой ракетки мира. Напомним, в данный момент первую строчку рейтинга занимает сербский теннисист Новак Джокович. Медведев же расположился на третьей позиции рейтинга.

«Не думаю, что Медведев закончит сезон первой ракеткой мира. На первой строчке останется Джокович. Новаку нужно сыграть или выиграть всего один турнир. Если Алькарас выиграет серию осенних турниров, то у него будет шанс стать первым в мире. Но у Джоковича хороший запас прочности.

Каждый из этих трёх теннисистов провёл сезон очень хорошо. Наверное, для Медведева и Алькараса важно закончить сезон первым, но для Джоковича, который уже выиграл всё… Это три игрока, каждый из которых заслуживает первой строчки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.