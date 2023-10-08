«Пытаюсь заставить свои мышцы работать». Серена Уильямс показала фото из тренажёрного зала

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях фото из тренажёрного зала. На нём также присутствует её старшая дочь Олимпия.

«Олимпия наблюдает, как я пытаюсь заставить свои мышцы снова работать. Вот такой фитнес!» — подписала фото Серена.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Напомним, в конце августа 2023 года 42-летняя Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер.

Напомним, Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Тогда американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью (правда, до второй беременности) Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.