39-летняя Звонарёва пробилась в основу турнира WTA-500 в Чжэнчжоу, одержав волевую победу

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва пробилась в основную сетку турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай), который пройдёт с 9 по 15 октября.

В финале квалификации Звонарёва волевую победу над 183-й ракеткой мира из Венгрии Тимой Бабош (9). Напряжённая встреча продлилась 3 часа и 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:5) в пользу россиянки. Стоит отметить, что Звонарёва в решающем сете отыграла брейк и два матчбола.

Звонарёва два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Бабош четыре эйса, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.