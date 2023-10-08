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Видеообзор поражения Людмилы Самсоновой от Иги Свёнтек в финале турнира в Пекине

Видеообзор поражения Людмилы Самсоновой от Иги Свёнтек в финале турнира в Пекине
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Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках финала турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (22-я ракетка мира) и представительницей Польши Игой Свёнтек (вторая ракетка мира). Свёнтек одержала уверенную победу и стала чемпионкой турнира в Пекине.

В титульном матче Самсонова со счётом 2:6, 2:6 проиграла четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира польке Иге Свёнтек. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 10 минут.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

По ходу соревнований Самсонова обыграла таких топовых теннисисток, как казахстанка Елена Рыбакина, чешка Петра Квитова и латвийка Елена Остапенко. Отметим, что благодаря выступлению в Пекине Самсонова в понедельник станет 16-й ракеткой мира.

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