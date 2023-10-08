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Ига Свёнтек не допустила ни одной невынужденной ошибки в матче с Самсоновой в Пекине

Ига Свёнтек не допустила ни одной невынужденной ошибки в матче с Самсоновой в Пекине
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек добилась уникального достижения в матче с россиянкой Людмилой Самсоновой в рамках финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Свёнтек в данном поединке не допустила ни одной невынужденной ошибки, на счету Самсоновой же таких 26.

Напомним, встреча теннисисток продлилась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Свёнтек (2).

Победа в Пекине стала для Свёнтек пятым титулом в этом сезоне и 16-м в карьере. В 2023 году она также выиграла турниры в Дохе, Штутгарте, Варшаве и защитила титул на «Ролан Гаррос».

Благодаря выступлению в Пекине Свёнтек приблизится к белоруске Арине Соболенко в рейтинге WTA. Её отставание составит 465 очков.

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