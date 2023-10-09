Паула Бадоса: я из небогатой семьи и знаю, насколько дорого быть теннисистом

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, с какими трудностями столкнулась на старте профессиональной карьеры.

«Я знаю, как тяжело быть профессиональным теннисистом и насколько это дорого. Этот спорт не для всех. Я родом из очень скромной семьи. Я всегда была очень независимой. У меня никогда не было желания просить у них (родителей) помощи. Я начала сама заниматься своими расходами, когда мне было 15 лет. Поначалу у меня были проблемы с этим, так как я всё делала самостоятельно. Я не хотела, чтобы они несли этот груз на своих плечах. В те первые годы, прежде чем я вошла в первую сотню, у меня был постоянный стресс и беспокойство, потому что я всё делала в одиночку», — приводит слова Бадосы The Tennis Letter со ссылкой на эфир WTA.