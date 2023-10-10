Людмила Самсонова — Татьяна Мария: текстовая трансляция 1-го круга турнира в Чжэнчжоу

Сегодня, 10 октября, 16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией (55-я в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Поединок поставлен вторым запуском на втором корте, носящем название Grandstand, и начнётся не раньше 11:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Татьяна Мария в первом круге турнира в Чжэнчжоу.
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Напомним, Людмила Самсонова и Татьяна Мария дважды встречались на корте. Оба раза победу одержала российская теннисистка. Она выиграла 6:4, 6:4 в четвертьфинале челленджера в Пуатье (Франция) в 2019 году, а две недели назад разгромно победила на старте Токио — 6:0, 6:2. Соревнования в Гонконге продлятся до 15 октября.
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