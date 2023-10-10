Азаренко после второго сета отказалась от борьбы с Фернандес на турнире в Гонконге

19-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко отказалась продолжить матч первого круга хардового турнира категории WTA-250 с представительницей Канады Лейлой Фернандес (60-я ракетка мира). Встреча завершилась при счёте 6:2, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 29 минут. Азаренко четырежды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Фернандес три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде соревнований в Гонконге Лейла Фернандес сыграет с 50-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой, ранее обыгравшей представительницу Украины Даяну Ястремскую. Турнир в Гонконге продлится до 15 октября.