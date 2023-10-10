Джокович рассказал о целях PTPA и сложностях, с которыми сталкивается организация

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о деятельности Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), которая борется за права атлетов в теннисе.

«Цель организации — увеличить количество спортсменов, которые смогут зарабатывать на жизнь теннисом. Это очень сложная задача, но мы хотим привлечь внимание хотя бы к тому, что есть игроки в топ-180 мира, которые в конце года даже не выходят в ноль по финансам. Они не могут позволить себе тренера, физиотерапевта, врача, потому что это дополнительные расходы. Большинству из них приходится использовать то, что может предложить турнир, если турнир может что-то предложить. Эту очень сложную тему необходимо обсуждать на самом высоком уровне, и я продолжу использовать свои статус, платформу и все возможности для этого.

Мы хотим попытаться достучаться до всех, но реакция по-прежнему весьма отрицательная. Кто-то игнорирует, а кто-то делает вид, что мы не существуем как ассоциация. Мне жаль, что это так, но это просто надо принять и продолжать делать то, что мы в состоянии делать сейчас.

Большинство СМИ, освещающих теннис, предпочитают не писать об этом, потому что это не в интересах тех, кто им платит. Это порочный круг, но, пока у меня есть голос, который могут услышать, я буду использовать его, чтобы заставить ATP пересмотреть некоторые решения. Они не позволяют нам войти в систему и быть стороной принятия решений, но косвенно мы уже влияем на многие вещи. Последний пример: ATP увеличила выплаты игрокам, получившим травмы и пропускающим тур. Теперь им гарантирована определённая сумма денег.

Достаточно ли этого шага? Нет, но я это приветствую. PTPA и все спортсмены поддерживают эти инициативы и постоянно общаются на эту тему, ранее являвшуюся табу. Мы постоянно говорим о том, сколько зарабатывает победитель ТБШ или номер один в рейтинге, но не говорим о том, сколько игроков могут зарабатывать на жизнь теннисом», – сказал Джокович в интервью Sportal.