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Вера Звонарёва проиграла Ангелине Калининой во втором круге турнира в Чжэнчжоу

Вера Звонарёва проиграла Ангелине Калининой во втором круге турнира в Чжэнчжоу
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) 369-я ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой (28-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу украинской теннисистки.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Калинина в этой встрече допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Звонарёвой один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде соревнований в Китае Ангелина Калинина сыграет с победительницей противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) — Мария Саккари (Греция). Хардовый турнир в Чжэнчжоу продлится до 15 октября.

Чжэнчжоу. 2-й круг
11 октября 2023, среда. 10:10 МСК
Вера Звонарёва
369
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Ангелина Калинина
28
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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