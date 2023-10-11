Вера Звонарёва не смогла выйти в 1/4 финала в Чжэнчжоу

39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) в парном разряде. Вместе с немкой Лаурой Зигемунд в 1/8 финала они проиграли дуэту из Китая Ханьюй Го и Цзян Синьюй. Счёт встречи 6:2, 2:2, 10:4 в пользу китайских спортсменок. В четвертьфинале китаянки сойдутся с Мию Като (Япония) и Алдилой Сутджиади (Индонезия).

Для Веры Звонарёвой это уже второй матч, проведённый сегодня. Ранее россиянка сыграла во втором круге одиночного турнира, где уступила украинке Ангелине Калининой. Поединок завершился со счётом 7:5, 6:1 в пользу украинской спортсменки.

Напомним, турнир категории WTA-500 в Чжэнчжоу продлится до 15 октября.