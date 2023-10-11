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«Осень». Кори Гауфф опубликовала атмосферные фотографии

«Осень». Кори Гауфф опубликовала атмосферные фотографии
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях атмосферные фото.

«Осень», — подписала фото Гауфф.

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Ранее Гауфф выступила на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Кори дошла до полуфинального раунда, где со счётом 2:6, 3:6 проиграла будущей чемпионке, второй ракетке мира польке Иге Свёнтек.

Напомним, в титульном матче домашнего турнира «Большого шлема» на тот момент шестая ракетка мира Гауфф обыграла чемпионку Australian Open – 2023 белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Благодаря титулу юная Кори дебютировала на третьей строчке рейтинга WTA, помимо этого, она вместе с Джессикой Пегулой возглавляет парный рейтинг организации.

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