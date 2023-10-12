Мирра Андреева — Лейла Фернандес: текстовая трансляция второго круга турнира в Гонконге
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Сегодня, 12 октября, 50-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес (60-я в рейтинге WTA) в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Лейла Фернандес во втором круге турнира в Гонконге.
Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 14:10 МСК
60
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
|1
|2
|3
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50
Мирра Андреева
М. Андреева
Напомним, Мирра Андреева и Лейла Фернандес один раз встречались на корте. Победу тогда одержала российская теннисистка. Андреева выиграла у Фернандес в самом начале пути в этом сезоне, в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде — 6:3, 6:4. Соревнования в Гонконге продлятся до 15 октября.
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