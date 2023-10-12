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Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чжэнчжоу на отказе Онс Жабер

Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чжэнчжоу на отказе Онс Жабер
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12-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) на отказе соперницы.

Напомним, в четвертьфинальном матче Чжэнчжоу Касаткина (8) должна была сразиться с трёхкратной финалисткой турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер (4). Онс снялась с соревнования в Чжэнчжоу из-за травмы колена, которую получила в предыдущем матче.

«Я люблю играть в Чжэнчжоу, но моё колено не дает продолжить. Огромное спасибо китайским болельщикам и всем, кто меня поддерживал. Вернусь сюда в следующем году», — написала Жабер у себя в социальных сетях.

За выход в финал турнира в Чжэнчжоу Касаткина сразится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Леся Цуренко (Украина, Q).

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