Лейла Фернандес — о победе над Андреевой: Мирра – потрясающий игрок, с ней очень тяжело

Финалистка US Open – 2021, 60-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала выход в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Гонконге, призовой фонд которого составил $ 259 303.

В матче второго круга Андреева со счётом 6:3, 1:6, 3:6 проиграла финалистке US Open – 2021, представительнице Канады Лейле Фернандес (в данный момент 60-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 1 час 55 минут.

«Мирра – потрясающий игрок. С ней всегда очень тяжело играть. Я просто удовлетворена тем, как боролась, как искала решения проблем. И я думаю, что поддержка трибун помогла мне пройти дальше», — сказала Фернандес в интервью на корте.

За выход в полуфинал Гонконга Фернандес поспорит с 18-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой.