Соболенко показала забавное видео, на котором в качестве разминки набивает футбольный мяч

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях забавное видео. На нём она набивает футбольный мяч в качестве разминки перед тренировкой.

«Больше работы ногам. Больше энергии», — подписала видео Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».

Ранее Соболенко выступила на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Арина дошла до четвертьфинального раунда, где со счётом 5:7, 2:6 проиграла чемпионке Уимблдона-2022, пятой ракетке мира, представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Отметим, что победительницей соревнований в Пекине стала полька Ига Свёнтек, которая является ближайшей преследовательницей Соболенко в рейтинге WTA.

В данный момент Соболенко готовится к выступлению на Итоговом турнире WTA, который пройдёт в Канкуне (Мексика).