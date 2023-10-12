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Видеообзор поражения Мирры Андреевой от Лейлы Фернандес на турнире в Гонконге

Видеообзор поражения Мирры Андреевой от Лейлы Фернандес на турнире в Гонконге
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50-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Гонконге, призовой фонд которого составил $ 259 303.

В матче второго круга Андреева со счётом 6:3, 1:6, 3:6 проиграла финалистке US Open – 2021, представительнице Канады Лейле Фернандес (в данный момент 60-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 1 час 55 минут.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат Женской теннисной ассоциации.

За выход в полуфинал Гонконга Фернандес поспорит с 18-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой, выбившей другую 16-летнюю россиянку — Алину Корнееву.

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