Рублёв — о присутствии Федерера на матче: меня не отвлекало, но зрители не смотрели игру

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы над французским спортсменом Уго Умбером (34-й в рейтинге ATP) в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) высказался о присутствии швейцарского теннисиста Роджера Федерера на игре. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

«Присутствие Федерера совсем не отвлекало. Но все зрители перестали следить за матчем, потому что внимание было приковано к Роджеру. Так что они больше не смотрели теннис, они наблюдали только за Роджером», — сказал Рублёв после матча.

За выход в финал Андрей Рублёв поборется с 19-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым. Это будет седьмая личная встреча теннисистов, у которых по победам в очном противостоянии сейчас ничья — 3-3.